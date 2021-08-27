Теннисистка Анастасия Павлюченкова получила визу в США и выступит на US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что получила американскую визу и сможет принять участие в Открытом чемпионате США.
Ранее Павлюченкова вынуждена была сняться с турнира в Цинциннати, который проходил с 14 по 22 августа, из-за проблем с получением визы.
«Случилось чудо, я получила американскую визу. Спасибо всем за поддержку, это было очень напряжённое время. Очень жаль, что спортсменам всё ещё приходится сталкиваться с этой ерундой. В любом случае эта битва за пределами корта окончена, и я наконец еду в Нью-Йорк», — написала Павлюченкова на своей странице в «Твиттере».
Открытый чемпионат США состоится с 30 августа по 12 сентября. В матче первого круга Павлюченкова, получившая 14-й номер посева, встретится с американкой Элисон Риске.
На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублёв завоевали золотые медали в миксте.
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