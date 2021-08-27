Россиянка Камилла Рахимова вышла в финал квалификации US Open

133-я ракетка мира, россиянка Камилла Рахимова пробилась в финал квалификационного этапа Открытого чемпионата США – 2021. В полуфинале она обыграла американку Усуэ Мэйтан Арконаду со счётом 6:4, 3:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время россиянка сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 18 брейк-пойнта. На счету американки 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 10.
В финале квалификации Рахимова встретится с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
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