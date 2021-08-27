Пэт Кэш — о коронавирусе: я больше не хочу, чтобы меня кормили ложью СМИ и политиков

Победитель Уимблдона 1987 года в одиночном разряде, австралийский теннисист Пэт Кэш поделился мнением о вакцинации теннисистов в туре.

«Я имею право злиться из-за всего этого. Также я имею право задавать вопросы о том, что происходит. Просто хочу это знать. Я больше не хочу, чтобы меня кормили ложью СМИ и политиков. Позвольте мне узнать правду. Расскажите нам, что происходит. Честно говоря, с самого первого дня я подумал: «Что-то здесь не сходится». Как бы я ни был любознателен и помешан на здоровье, я начал разбираться в этом и подумал: «Хорошо, я на это не куплюсь. Я не куплюсь на страх всего этого».

Мы ездили повсюду, но нас никуда не выпускали. Это просто сводит с ума. Это жестоко, то, что делают некоторые теннисные ассоциации. И даже Уимблдон. Они проводят отличный турнир, в этом нет никаких сомнений. Это отличный клуб. Я член клуба. Но когда игроки заперты в своих гостиничных номерах, все остальные на улице, и там полный стадион и всё такое, но теннисисты не могут перейти дорогу, чтобы поесть, знаете, это жестоко. Это неправильно. Мы видели, что происходит с игроками при давлении, мы видели, что происходит с юной Эммой Радукану, просто охваченной напряжением. Мы живём с этим каждый божий день.

Почему теннисисты должны вакцинироваться? Такие молодые 20-летние, здоровые, подтянутые, у которых нулевые шансы умереть от ковида. Почему мы думаем о том, чтобы ввести что-то, о чём мы не знаем, в их организм и заставить их принять вакцину, о которой мы на самом деле не знаем. Я просто не хочу, чтобы молодые, здоровые спортсмены принимали что-то, что может нанести им долгосрочный вред. Мы ничего не знаем. Можем ли мы просто подождать год или два, пока вся информация не появится, а затем принять решение? Давай просто подождём и посмотрим, что произойдёт. Я живое доказательство того, что я был в худших районах по всему миру и даже близко не подошёл к тому, чтобы заразиться ковидом. Нужно ли мне делать прививку? Я не знаю. Я приму это решение позднее. Но прямо сейчас, нет, мне это не нужно. Я в форме», — приводит слова 56-летнего Кэша Сonservativewoman.co.uk.

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