Паоло Лоренци: больше никакого профессионального тенниса

Итальянский теннисист Паоло Лоренци объявил о решении завершить карьеру после поражения от француза Максима Жанвье во втором круге квалификации US Open со счётом 4:6, 3:6.

«Больше никакого профессионального тенниса. Вот о чём я думал, отправляясь в Нью-Йорк. Я всегда любил Нью-Йорк, поэтому это хорошее место для прекращения карьеры. Было сложно, в начале года у меня было несколько травм, поэтому я знал, что моё тело больше не такое, как раньше. Спортсмен должен знать, когда приходит время заканчивать. Я хотел бы заканчивать каждый матч, используя каждый шанс, каждый момент в матче, стараться изо всех сил. Надеюсь, этот матч останется хорошим воспоминанием.

Каждый раз, когда я здесь, я счастлив, поэтому выбрал Нью-Йорк как место для выхода на пенсию, для последнего матча. Конечно, я знаю, что одна часть моей жизни закончена, наверняка лучшая часть. Мне повезло. Моей страстью была моя работа, поэтому я не могу просить ничего большего в жизни. Но я также счастлив, потому что отдавал теннису все силы. С самого детства я пытался стать профессиональным теннисистом. И я сделал это. Хочу поделиться своей страстью с другими людьми. С этого момента я постараюсь заняться чем-нибудь другим.

Хотел бы, чтобы болельщики запомнили меня как игрока, который каждый раз отдавал все силы на корте и боролся до конца. Это было лучшее в моей жизни. Я действительно наслаждался каждым мгновением. Каждый раз, когда я был на корте, это была мечта, которая сбылась», — приводит слова 39-летнего Лоренци АТР.

Лоренци планирует остаться в теннисе. Итальянец работал в Sky Italia во время Уимблдона, где брал интервью у таких, как Роджер Федерер, и собирается работать в аналогичном качестве в ноябре этого года в Турине на Nitto ATP Finals. Он также рассматривает возможность тренерской работы в будущем.