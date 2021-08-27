Карлос Алкарас Гарфия: думаю, я способен выиграть турнир в Уинстон-Сейлеме

18-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия прокомментировал выход в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США). В 1/4 финала он обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Это будет первый полуфинал в карьере испанца не на грунте. В нём Карлос сразится с Микаэлем Имером из Швеции.



«В первом раунде я думал, что способен выиграть этот турнир. Думаю, у меня есть игра, я выступаю очень, очень хорошо. Чувствую себя очень комфортно на корте. Я действительно рад выйти в свой первый полуфинал ATP на харде, очень воодушевлён игрой. Я играл с Микаэлем Имером однажды в Австралии. Он победил меня. Думаю, сейчас я готов и надеюсь, что смогу одержать победу. Все знают, что он отличный игрок, действительно сильный, но я готов к этой битве. Я играл с ним в Австралии, но сейчас я более подготовлен, чем тогда», — приводит слова Гарфии АТР.

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