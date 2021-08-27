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Имер — о 1/4 финала с Тиафо: Фрэнсис крайне талантлив и может играть очень разнообразно

Имер — о 1/4 финала с Тиафо: Фрэнсис крайне талантлив и может играть очень разнообразно
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Шведский теннисист Микаэль Имер прокомментировал выход в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3.

«Чувствую себя прекрасно. Забавно снова играть на турнире после пары недель тренировок в Стокгольме. Я думаю, что сегодня было важно сохранять спокойствие. Фрэнсис, очевидно, очень талантлив и может выдавать отличные удары и играть очень разнообразно. Оставаться собранным было очень важной задачей сегодня», — приводит слова Микаэля Имера официальный сайт АТР Tour.

За выход в полуфинал турнира Имер поспорит с представителем Испании 18-летним Карлосом Алкарасом Гарфией, для которого это будет первый полуфинал не на грунте в его карьере.

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Карлос Алкарас Гарфия: думаю, я способен выиграть турнир в Уинстон-Сейлеме
Уинстон-Сейлем. 1/4 финала
27 августа 2021, пятница. 02:10 МСК
Микаэль Имер
90
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 6
7 7 		2 3
         
Фрэнсис Тиафо
51
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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