Имер — о 1/4 финала с Тиафо: Фрэнсис крайне талантлив и может играть очень разнообразно
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Шведский теннисист Микаэль Имер прокомментировал выход в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3.
«Чувствую себя прекрасно. Забавно снова играть на турнире после пары недель тренировок в Стокгольме. Я думаю, что сегодня было важно сохранять спокойствие. Фрэнсис, очевидно, очень талантлив и может выдавать отличные удары и играть очень разнообразно. Оставаться собранным было очень важной задачей сегодня», — приводит слова Микаэля Имера официальный сайт АТР Tour.
За выход в полуфинал турнира Имер поспорит с представителем Испании 18-летним Карлосом Алкарасом Гарфией, для которого это будет первый полуфинал не на грунте в его карьере.
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