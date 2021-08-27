Даниил Медведев рассказал о том, что является страстным фанатом мюнхенской «Баварии»

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявил, что является большим поклонником мюнхенской «Баварии». Он болеет за футбольный клуб с детства.

«Честно говоря, я действительно влюбился в футбол и в «Баварию», когда мне было, может быть, 12 лет. Именно тогда началась моя любовь к этому клубу.

Но еще до этого, когда мне было 6 лет, я помню, что мне уже нравились мюнхенцы. Они были действительно хороши в то время, и я помню, как говорил родителям, что «Бавария» играет, и нам нужно посмотреть их матч.

Когда я был моложе, я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов или когда играли в ней, то часто проигрывали. Так что мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать в серьёзных турнирах. Так что я вспомнил, что мне очень нравится футбол «Баварии», и сказал: «Теперь это моя команда». С этого момента, очевидно, мне начали очень нравиться некоторые игроки немецкого клуба, и он становился для меня всё большей и большей любовью.

Конечно, когда я учился в школе и в университете, смотрел абсолютно все их игры: я смотрел каждый матч Бундеслиги, каждый товарищеский матч, даже смотрел тренировки, когда была возможность.

Я стал большим поклонником. Только когда я стал лучше и успешнее в теннисе, футбол стал менее важен для меня просто потому, что у меня было меньше времени. Но я слежу за «Баварией» до сих пор, даже находясь на турнирах. У мюнхенского клуба существует российский аккаунт в социальных сетях, где я слежу за всеми новостями команды», — цитирует Медведева Tennis World USA.