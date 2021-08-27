Джокович рассказал о своём состоянии перед US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своём состоянии после Олимпийских игр в Токио. Джокович готов выступить на US Open, так как хорошо отдохнул после соревнований в столице Японии.
«У меня было много времени для отдыха, действительно неожиданно много времени для спортсмена из нашего вида спорта. Прошло три с половиной недели с момента моего последнего матча. Я использовал это время, чтобы подойти к US Open в максимальных кондициях.
В теннис играют 365 дней в году, остаётся мало времени на отдых, особенно в олимпийский год. Однако, у меня было отличное лето. Конечно, в начале я сильно утомился, но я не могу жаловаться. Я провёл лучший сезон на турнирах Большого шлема и надеюсь завершить год еще одной победой», — цитирует Джоковича Sport Klub.
Отметим, на US Open Джокович сыграет впервые после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), где серб остался без медалей.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
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