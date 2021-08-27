Элина Свитолина: заряд энергии после свадьбы с Монфисом перезагрузил меня

Призёр Олимпиады в Токио украинка Элина Свитолина, в июле вышедшая замуж за француза Гаэля Монфиса, рассказала, что помогло ей восстановиться к Олимпийским играм после неудачных выступлений.
«Теннисный сезон длинный, поэтому заряд энергии, который мы получили после свадьбы, перезагрузил меня после не очень удачных выступлений на «Больших шлемах», в Париже на «Ролан Гаррос». Теннис теннисом, но есть и другая сторона жизни. Она не заканчивается спортом – есть и другие моменты, которые приносят счастье. На Олимпиаду ехала заряженная положительными эмоциями и хорошей энергией.
Уже больше 5-6 лет живу в Монако. Обожаю море, рядом с которым мы живём, в свободное время там восстанавливаюсь, после турниров это в приоритете. Люблю ходить в горы или на море, поэтому выбрала Монако – центр Европы, откуда удобнее добираться на турниры. Там нет зимы, а для тенниса это очень важно. Мы всегда в погоне за солнцем. Где оно, там и играем. Мне там комфортно, климат хороший. На данный момент мы оба действующие спортсмены, так что проводим в разъездах минимум 25 недель в году», — приводит слова Свитолиной Jetsetter.ua.
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