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Даниил Медведев и Аслан Карацев проведут совместную тренировку перед US Open

Даниил Медведев и Аслан Карацев проведут совместную тренировку перед US Open
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев проведут совместную тренировку на Открытом чемпионате США. Первая и третья ракетки России потренируются друг с другом в пятницу в 17:00 мск, сообщает сайт турнира Usopen.org.

В этот же день Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина будут вместе готовиться к US Open.

Карен Хачанов проведёт тренировочную встречу с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, затем – с норвежским теннисистом Каспером Руудом, Вера Звонарёва – с итальянкой Камилой Джорджи, затем – с теннисисткой из Казахстана Галиной Воскобоевой.

Андрей Рублёв будет тренироваться с Феликсом Оже-Альяссимом, представляющим Канаду.

Российские участники квалификации также проведут тренировки. Евгений Донской – с французом Максимом Кресси и бельгийцем Рубеном Бемельмансом, Камилла Рахимова – с француженкой Осиан Доден.

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