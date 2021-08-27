Даниил Медведев и Аслан Карацев проведут совместную тренировку перед US Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев проведут совместную тренировку на Открытом чемпионате США. Первая и третья ракетки России потренируются друг с другом в пятницу в 17:00 мск, сообщает сайт турнира Usopen.org.



В этот же день Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина будут вместе готовиться к US Open.



Карен Хачанов проведёт тренировочную встречу с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, затем – с норвежским теннисистом Каспером Руудом, Вера Звонарёва – с итальянкой Камилой Джорджи, затем – с теннисисткой из Казахстана Галиной Воскобоевой.



Андрей Рублёв будет тренироваться с Феликсом Оже-Альяссимом, представляющим Канаду.



Российские участники квалификации также проведут тренировки. Евгений Донской – с французом Максимом Кресси и бельгийцем Рубеном Бемельмансом, Камилла Рахимова – с француженкой Осиан Доден.

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