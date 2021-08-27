Элина Свитолина: медовый месяц с Гаэлем Монфисом проведём в Гваделупе и Мартинике

Бронзовый призёр Олимпиады в Токио украинка Элина Свитолина, поделилась планами на предстоящий медовый месяц, который она проведёт со своим мужем французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Запланировали его на ноябрь, ведь сейчас проходит большое количество турниров. Решили поехать в Гваделупу и Мартинику, где, помимо Парижа, проводят много времени родители Гаэля. Он всегда рассказывал о местах, где работает его отец. Там есть клуб имени Гаэля, для него очень важно познакомить меня с культурой и показать эти острова. Хочу там побывать, приобрести новый опыт», — приводит слова Свитолиной Jetsetter.ua.

Сейчас Свитолина выступает на турнире в Чикаго (США). За выход в финал она поспорит с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.