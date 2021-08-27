Жюстин Энен: досрочное завершение сезона Надалем не было сюрпризом для меня

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен прокомментировала решение испанца Рафаэля Надаля досрочно завершить сезон.
«Для меня это не сюрприз, я знала, что это может произойти. По тому, как Рафаэль покинул «Ролан Гаррос», мы могли видеть, что играть было для него трудно физически, и, похоже, так и остаётся. Мы также видим, как новое поколение много работает, и, конечно, Рафа должен быть в своей лучшей форме, если он хочет соревноваться.
Если он и приедет на какой-нибудь турнир «Большого шлема», то только для того, чтобы выиграть, а он не в состоянии это сделать. Ему было бы трудно находиться в хорошей форме и суметь навязать борьбу Новаку Джоковичу, который уверен в себе, несмотря на то что проиграл на Олимпийских играх», — цитирует Энен Тennis World USA.
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