Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Навратилова: у Надаля больше шансов вернуться на былой уровень, чем у Федерера и Уильямс

Навратилова: у Надаля больше шансов вернуться на былой уровень, чем у Федерера и Уильямс
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о травме Рафаэля Надаля. Спортсменка считает, что испанец ещё сможет вернуться в форму и побороться за победу на крупных турнирах. Напомним, Надаль досрочно завершил сезон 2021 года из-за травмы стопы.

«Я думаю, что у Рафы гораздо больше шансов на выздоровление, к тому же он моложе. Если нога заживёт, ему будет легко вернуться на былой уровень. Говоря о Роджере и Серене, я думаю, они всё равно ещё сыграют, но полагаю, что на топовый уровень уже не поднимутся.

Серена выиграла 23 мэйджора, и точка. Даже после травмы она всё ещё та великая Уильямс. Не думаю, что 24-я победа сделает её лучше. Но её голод до больших побед вызывает огромное уважение.

Когда тело не позволяет вам делать то, что вы хотите — это самое ужасное чувство в жизни», — цитирует Навратилову Tennis World USA.

Напомним, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Серена Уильямс не примут участия в грядущем US Open.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

Новость по теме
Джокович рассказал о своём состоянии перед US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021