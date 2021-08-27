Навратилова: у Надаля больше шансов вернуться на былой уровень, чем у Федерера и Уильямс

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о травме Рафаэля Надаля. Спортсменка считает, что испанец ещё сможет вернуться в форму и побороться за победу на крупных турнирах. Напомним, Надаль досрочно завершил сезон 2021 года из-за травмы стопы.

«Я думаю, что у Рафы гораздо больше шансов на выздоровление, к тому же он моложе. Если нога заживёт, ему будет легко вернуться на былой уровень. Говоря о Роджере и Серене, я думаю, они всё равно ещё сыграют, но полагаю, что на топовый уровень уже не поднимутся.

Серена выиграла 23 мэйджора, и точка. Даже после травмы она всё ещё та великая Уильямс. Не думаю, что 24-я победа сделает её лучше. Но её голод до больших побед вызывает огромное уважение.

Когда тело не позволяет вам делать то, что вы хотите — это самое ужасное чувство в жизни», — цитирует Навратилову Tennis World USA.

Напомним, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Серена Уильямс не примут участия в грядущем US Open.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.