Директор Australian Open: в следующем году участники проведут две недели на карантине

Директор турнира Australian Open Крейг Тайли раскрыл планы турнира по обеспечению безопасности перед первым турниром «Большого шлема» в сезоне в следующем году. В этом сезоне игрокам, тренерам и официальным лицам пришлось провести 14 дней в карантине по прибытии в Австралию.

«У нас ещё много времени, но на данный момент мы планируем, что игроки будут проводить две недели в «пузыре», в котором они смогут свободно перемещаться между отелем и кортами. Они будут защищены, в безопасности между собой и в безопасности от сообщества. После этих двух недель они выйдут и смогут соревноваться на Открытом чемпионате Австралии со зрителями на трибунах. Сейчас мы работаем с правительством и органами здравоохранения над количеством зрителей и тем, что конкретно будет представлять из себя Открытый чемпионат Австралии — 2022», — приводит слова Тайли Тennis World USA.

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