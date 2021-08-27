Крофт: больно смотреть, как Джоковичу приходится сражаться с враждебными зрителями

Британская теннисистка и аналитик Аннабель Крофт поделилась мнением по поводу того, что трибуны не поддерживают Новака Джоковича во время его матчей.

«Временами на это было больно смотреть. Я помню, Открытый чемпионат США в 2015 году, когда Новак играл с Федерером, и все зрители, казалось, были против Джоковича. Когда он выигрывал очки, была тишина, и аплодисменты, когда он промахивался. Мужество, которое он проявил, чтобы выиграть тот матч, было поразительным.



Я была на трибунах и не могла поверить, что 20 000 человек жаждали его фиаско, его крови и надеялись, что он проиграет. Это жестоко во многих отношениях. Это было похоже на то, как если бы толпа разорвала в клочья гладиатора. У меня по спине пробегают мурашки, когда я вспоминаю, каково это было, но он даже не вздрогнул. Он был так хорошо подготовлен эмоционально, чтобы справиться с этим, это было впечатляюще», — приводит слова Крофт Тennis World USA.