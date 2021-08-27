Грачёва обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Чикаго

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в полуфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Чикаго (США). Грачёва довела до победы отложенный накануне четвертьфинальный матч с восьмой сеяной украинкой Мартой Костюк, выиграв со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.

Грачёва дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из 16 брейк-пойнтов. Костюк подала три эйса, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Чикаго Грачёва сыграет с девятой сеяной француженкой Ализе Корне. Вторую полуфинальную пару составили первая ракетка турнира Элина Свитолина из Украины и представительница Швеции Ребекка Петерсон.