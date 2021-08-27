Евгений Донской вышел в основную сетку US Open

Завершилась квалификация Открытого чемпионата США по теннису. Как в женском, так и в мужском разряде в финальном раунде квалификации было по одному представителю России.

Евгений Донской вышел в основную сетку. В финале квалификации Донской обыграл американца Зейна Хана со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Донской 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Хан подал семь эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Своего первого соперника в основной сетке US Open Донской узнает позднее.

Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку US Open, проиграв в финале квалификации представительнице Чехии Кристине Плишковой со счётом 6:7 (5:7), 4:6.