Свитолина вышла в финал турнира в Чикаго, обыграв Петерсон

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира категории WTA-250 в Чикаго. В полуфинальном матче первая ракетка соревнований Свитолина нанесла поражение представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Свитолина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. Петерсон подал пять эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул турнира в Чикаго Свитолина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся россиянка Варвара Грачёва и девятая сеяная француженка Ализе Корне.

Турнир в Чикаго проводится впервые, его призовой фонд составляет $ 235 238.