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Свитолина вышла в финал турнира в Чикаго, обыграв Петерсон

Свитолина вышла в финал турнира в Чикаго, обыграв Петерсон
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира категории WTA-250 в Чикаго. В полуфинальном матче первая ракетка соревнований Свитолина нанесла поражение представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Свитолина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. Петерсон подал пять эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул турнира в Чикаго Свитолина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся россиянка Варвара Грачёва и девятая сеяная француженка Ализе Корне.

Турнир в Чикаго проводится впервые, его призовой фонд составляет $ 235 238.

Чикаго-1. 1/2 финала
27 августа 2021, пятница. 20:45 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
1 		7 7 3
         
Ребекка Петерсон
59
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
Комментарии
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