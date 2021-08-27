Свитолина вышла в финал турнира в Чикаго, обыграв Петерсон
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира категории WTA-250 в Чикаго. В полуфинальном матче первая ракетка соревнований Свитолина нанесла поражение представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.
Свитолина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. Петерсон подал пять эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
За титул турнира в Чикаго Свитолина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся россиянка Варвара Грачёва и девятая сеяная француженка Ализе Корне.
Турнир в Чикаго проводится впервые, его призовой фонд составляет $ 235 238.
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