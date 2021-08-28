Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Контавейт сыграет с Бегу в финале турнира в Кливленде

Контавейт сыграет с Бегу в финале турнира в Кливленде
Комментарии

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Кливленде. В полуфинальном матче турнира Контавейт обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время эстонка сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнта. На счету испанки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 2 реализованных брейк-пойнта.

В финальном матче турнира Контавейт встретится с румынкой Ириной Бегу, которая в своём полуфинале обыграла представительницу Польши Магде Линетт. Финальный матч между Бегу и Контавейт состоится 29 августа.

Турнир в Кливленде проходит впервые, его призовой фонд составляет $ 300 тыс.

Кливленд. 1/2 финала
28 августа 2021, суббота. 01:25 МСК
Сара Соррибес-Тормо
43
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
30
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021