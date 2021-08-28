Контавейт сыграет с Бегу в финале турнира в Кливленде

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Кливленде. В полуфинальном матче турнира Контавейт обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время эстонка сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнта. На счету испанки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 2 реализованных брейк-пойнта.

В финальном матче турнира Контавейт встретится с румынкой Ириной Бегу, которая в своём полуфинале обыграла представительницу Польши Магде Линетт. Финальный матч между Бегу и Контавейт состоится 29 августа.

Турнир в Кливленде проходит впервые, его призовой фонд составляет $ 300 тыс.