Контавейт сыграет с Бегу в финале турнира в Кливленде
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Кливленде. В полуфинальном матче турнира Контавейт обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время эстонка сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнта. На счету испанки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 2 реализованных брейк-пойнта.
В финальном матче турнира Контавейт встретится с румынкой Ириной Бегу, которая в своём полуфинале обыграла представительницу Польши Магде Линетт. Финальный матч между Бегу и Контавейт состоится 29 августа.
Турнир в Кливленде проходит впервые, его призовой фонд составляет $ 300 тыс.
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