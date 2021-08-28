Циципас неуверенно ответил на обвинения Зверева в жульничестве вновь

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас на пресс-конференции вновь ответил немцу Александру Звереву на обвинения в жульничестве. В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) Зверев заявил, что греческий теннисист, запросив перерыв и уйдя в туалет, взял с собой сумку с телефоном, с которого получал подсказки от своего тренера и отца – Апостолоса Циципаса.
«Я не знаю, что сказать. Сейчас коучинг запрещен. В будущем это может измениться. Я никогда не делал ничего. Короче, ладно», — сказал грек во время своей пресс-конференции.
Отметим, что в итоге Зверев обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в полуфинальном матче турнира. За титул Цинциннати немец боролся с россиянином Андреем Рублёвым, обыграв его в двух сетах (6:2, 6:3).
- 28 августа 2021
-
10:08
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
03:43
-
03:29
-
01:37
-
01:01
-
00:05
- 27 августа 2021
-
23:37
-
23:23
-
21:23
-
16:59
-
16:55
-
16:43
-
16:24
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
13:01
-
11:45
-
11:31
-
11:21
-
10:56
-
09:57
-
09:37
-
02:26
-
02:03
-
01:33
-
01:04
-
00:15
- 26 августа 2021
-
20:31
-
20:11
-
19:54
-
17:40