Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас неуверенно ответил на обвинения Зверева в жульничестве вновь

Циципас неуверенно ответил на обвинения Зверева в жульничестве вновь
Комментарии

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас на пресс-конференции вновь ответил немцу Александру Звереву на обвинения в жульничестве. В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) Зверев заявил, что греческий теннисист, запросив перерыв и уйдя в туалет, взял с собой сумку с телефоном, с которого получал подсказки от своего тренера и отца – Апостолоса Циципаса.

«Я не знаю, что сказать. Сейчас коучинг запрещен. В будущем это может измениться. Я никогда не делал ничего. Короче, ладно», — сказал грек во время своей пресс-конференции.

Отметим, что в итоге Зверев обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в полуфинальном матче турнира. За титул Цинциннати немец боролся с россиянином Андреем Рублёвым, обыграв его в двух сетах (6:2, 6:3).

Новость по теме
Медведев начнёт US Open матчем с Гаске, Циципас сыграет с Марреем
Новость по теме
Тётя Циципаса: украдкой читать смс-ки, сидя на унитазе, не в характере Стёпы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021