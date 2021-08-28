Циципас неуверенно ответил на обвинения Зверева в жульничестве вновь

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас на пресс-конференции вновь ответил немцу Александру Звереву на обвинения в жульничестве. В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) Зверев заявил, что греческий теннисист, запросив перерыв и уйдя в туалет, взял с собой сумку с телефоном, с которого получал подсказки от своего тренера и отца – Апостолоса Циципаса.

«Я не знаю, что сказать. Сейчас коучинг запрещен. В будущем это может измениться. Я никогда не делал ничего. Короче, ладно», — сказал грек во время своей пресс-конференции.

Отметим, что в итоге Зверев обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в полуфинальном матче турнира. За титул Цинциннати немец боролся с россиянином Андреем Рублёвым, обыграв его в двух сетах (6:2, 6:3).