Новак Джокович назвал основных соперников в борьбе за титул на US Open — 2021

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от старта на Открытом чемпионате США – 2021.

«Конечно, я знаю, какие возможности открываются передо мной прямо сейчас. Я очень мотивирован показывать свой лучший теннис. Не будем заглядывать слишком далеко, но в то же время нужно ориентироваться на путеводную звезду – на мечту о «Большом шлеме».

Она меня очень мотивирует. Но при этом я умею находить психологическое равновесие, справляться с повышенными ожиданиями. На самом деле, без Рафы и Роджера их становится только больше. В сетке всё равно есть сильные игроки, которые сейчас показывают мощные результаты, – Зверев, Медведев, Циципас. Это три основных претендента на титул. Но «Большой шлем» – это «Большой шлем». Ставки немного иные, ощущения немного иные. Это длинный изматывающий турнир, который играют в пяти сетах. Все хотят выступить на ТБШ как нельзя лучше, поэтому ожидать можно чего угодно. Конечно, лучшие сеяные – фавориты, они обязаны далеко пройти по турниру.

Сейчас я хорошо чувствую себя на корте. После Олимпиады я взял дополнительное время на отдых. Не играл в Цинциннати, хотя планировал, потому что после длинного и успешного лета был измотан во всех смыслах.

Не буду говорить, что мне нужно победить сейчас или никогда. Я думаю, у меня ещё будут возможности выиграть «Большие шлемы». Но я не знаю, будут ли ещё шансы собрать календарный «Большой шлем». Это уникальная возможность, но в то же время дополнительное давление мне ни к чему. Хотя, с другой стороны, под давлением я процветаю. По ходу карьеры мне это много раз удавалось. Давление – это даже привилегия»», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.