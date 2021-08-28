Новак Джокович назвал основных соперников в борьбе за титул на US Open — 2021

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от старта на Открытом чемпионате США – 2021.
«Конечно, я знаю, какие возможности открываются передо мной прямо сейчас. Я очень мотивирован показывать свой лучший теннис. Не будем заглядывать слишком далеко, но в то же время нужно ориентироваться на путеводную звезду – на мечту о «Большом шлеме».
Она меня очень мотивирует. Но при этом я умею находить психологическое равновесие, справляться с повышенными ожиданиями. На самом деле, без Рафы и Роджера их становится только больше. В сетке всё равно есть сильные игроки, которые сейчас показывают мощные результаты, – Зверев, Медведев, Циципас. Это три основных претендента на титул. Но «Большой шлем» – это «Большой шлем». Ставки немного иные, ощущения немного иные. Это длинный изматывающий турнир, который играют в пяти сетах. Все хотят выступить на ТБШ как нельзя лучше, поэтому ожидать можно чего угодно. Конечно, лучшие сеяные – фавориты, они обязаны далеко пройти по турниру.
Сейчас я хорошо чувствую себя на корте. После Олимпиады я взял дополнительное время на отдых. Не играл в Цинциннати, хотя планировал, потому что после длинного и успешного лета был измотан во всех смыслах.
Не буду говорить, что мне нужно победить сейчас или никогда. Я думаю, у меня ещё будут возможности выиграть «Большие шлемы». Но я не знаю, будут ли ещё шансы собрать календарный «Большой шлем». Это уникальная возможность, но в то же время дополнительное давление мне ни к чему. Хотя, с другой стороны, под давлением я процветаю. По ходу карьеры мне это много раз удавалось. Давление – это даже привилегия»», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
- 28 августа 2021
-
10:08
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
03:43
-
03:29
-
01:37
-
01:01
-
00:05
- 27 августа 2021
-
23:37
-
23:23
-
21:23
-
16:59
-
16:55
-
16:43
-
16:24
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
13:01
-
11:45
-
11:31
-
11:21
-
10:56
-
09:57
-
09:37
-
02:26
-
02:03
-
01:33
-
01:04
-
00:15
- 26 августа 2021
-
20:31
-
20:11
-
19:54
-
17:40