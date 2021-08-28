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Джокович: вакцинация — личное дело каждого. Надеюсь, это не станет обязательством

Джокович: вакцинация — личное дело каждого. Надеюсь, это не станет обязательством
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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своём отношении к вакцинации спортсменов. Сербский теннисист отметил, что она должна оставаться добровольной.

«Я считаю, что это должно быть личным делом каждого: хотите вы сделать прививку или нет. Я надеюсь, что всё останется так же, и вакцинация не станет обязательством», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Отметим, что на US Open Джокович сыграет впервые после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), где серб остался без медалей.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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