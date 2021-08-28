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Квалифаер Донской в первом круге сыграет с Оже-Альяссимом, Карлович вышел на Рублёва

Квалифаер Донской в первом круге сыграет с Оже-Альяссимом, Карлович вышел на Рублёва
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Прошло распределение по основной сетке Открытого чемпионата США – 2021 победителей мужской квалификации и лаки-лузеров.

Напомним, в мужской квалификации участвовал лишь один россиянин – Евгений Донской. Донскому удалось пробиться в основную часть соревнований. В матче первого круга россиянин сыграет с 12-сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович также узнал соперника в первом круге US Open – 2021, им стал 18-летний датчанин Хольгер Руне. Пятый сеяный турнира россиянин Андрей Рублёв на старте сразится с 42-летним представителем Хорватии Иво Карловичем.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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