Даниил Медведев раскрыл, кто является его любимым футболистом

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, что Роберт Левандовски является его любимым футболистом. Также россиянин сообщил, что пытался повторять за поляком, так как он умеет правильно поддерживать тело в форме. Ранее Медведев рассказал, что является болельщиком мюнхенской «Баварии».
«Очевидно, что мой любимый футболист «Баварии» — это Роберт Левандовски. Мне просто нравится, как он работает над своей игрой и над своей физической подготовкой. Я восхищаюсь и его умным подходом к делу. Раньше мы могли следить только за игроками на поле, но теперь у нас есть возможность следить за ними в «Инстаграме» и видеть, что они делают.
Я очень уважаю Левандовски за то, как он следит за своей формой. Я стараюсь придерживаться такого же подхода в теннисе. То, что вы делаете вне корта, играет огромную роль в вашем успехе на корте. Криштиану Роналду — ещё один прекрасный пример прекрасной физики в спорте.
И давайте будем честны, я не знаю, что делает «Бавария» или что происходит в Мюнхене, но если игрок приезжает в клуб и год спустя выглядит как бодибилдер — это безумие. То, как футболисты работают над своей физической формой, действительно впечатляет», — цитирует Медведева SPOX.
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