Александр Зверев: в будущем встречи молодых игроков в финалах ТБШ станут обычным делом

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев заявил о повышении уровня конкуренции среди игроков Next Gen.

«Думаю, турнир в Цинциннати и некоторые другие в этом году показали уровень конкуренции между молодыми теннисистами. У пятёрки игроков – Медведева, Циципаса, меня, Рублёва и Берреттини – получаются настоящие сражения, матчи, за которыми интересно наблюдать.

Мне кажется, многие болельщики ждут наших встреч, и в будущем это не изменится. Думаю, мы будем всё чаще встречаться в полуфиналах, финалах «Больших шлемов», это станет обычным делом. И наше противостояние останется привлекательным для аудитории», — приводит слова Зверева сайт ATP.

Ранее Зверев завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде – 2020 в Токио (Япония), а также взял титул «Мастерса» в Цинциннати (США).