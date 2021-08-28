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Шведский теннисист Имер прокомментировал выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме

Шведский теннисист Имер прокомментировал выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме
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Шведский теннисист Микаэль Имер рассказал о своей победе в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США) против Карлоса Алькараса Гарфии. Имер, занимающий 90-е место в рейтинге ATP, обыграл испанца в двух сетах со счётом 7:5, 6:3 и вышел в финал соревнований.

«С набором навыков и наигранных комбинаций, который у меня есть, мне было удобно играть против Алькараса наиболее агрессивно. Это был мой единственный вариант, чтобы победить. Я думаю, что выполнил план довольно хорошо», — цитирует Имера ATP Tour.

Имер стал первым шведским финалистом турниров ATP с 2011 года. Тогда Робин Содерлинг выиграл турнир у себя на родине в Бостаде.

29 августа Микаэль Имер встретится с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко в финале турнира в Уинстон-Сейлеме (США).

Уинстон-Сейлем. Финал
29 августа 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Илья Ивашко
63
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Микаэль Имер
90
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
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