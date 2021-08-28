Шведский теннисист Имер прокомментировал выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме

Шведский теннисист Микаэль Имер рассказал о своей победе в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США) против Карлоса Алькараса Гарфии. Имер, занимающий 90-е место в рейтинге ATP, обыграл испанца в двух сетах со счётом 7:5, 6:3 и вышел в финал соревнований.
«С набором навыков и наигранных комбинаций, который у меня есть, мне было удобно играть против Алькараса наиболее агрессивно. Это был мой единственный вариант, чтобы победить. Я думаю, что выполнил план довольно хорошо», — цитирует Имера ATP Tour.
Имер стал первым шведским финалистом турниров ATP с 2011 года. Тогда Робин Содерлинг выиграл турнир у себя на родине в Бостаде.
29 августа Микаэль Имер встретится с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко в финале турнира в Уинстон-Сейлеме (США).
|1
|2
|3
|
|
- 28 августа 2021
-
12:57
-
12:25
-
11:41
-
11:02
-
10:59
-
10:08
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
03:43
-
03:29
-
01:37
-
01:01
-
00:05
- 27 августа 2021
-
23:37
-
23:23
-
21:23
-
16:59
-
16:55
-
16:43
-
16:24
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
13:01
-
11:45
-
11:31
-
11:21
-
10:56
-
09:57
-
09:37
-
02:26
-
02:03
-
01:33
-
01:04