Осака: была удивлена, когда ко мне подошёл ребёнок и сказал, что его кумир — Медведев

Вторая ракетка мира из Японии Наоми Осака рассказала о случае, который произошёл с ней в Нью-Йорке.

«Вчера я была на мероприятии в Нью-Йорке, в районе Квинса. Один ребёнок подошёл ко мне и сказал, что Даниил Медведев — его кумир и любимый игрок. Это фраза застала меня врасплох. Обычно всегда ожидаешь, что люди фанатеют от Федерера и других легендарных теннисистов», — цитирует Осаку Tennis World USA.

Напомним, спортсменка выступит на US Open — 2021. В первом матче Осака сыграет с 86-й ракеткой мира Мари Боузковой.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.