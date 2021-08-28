Виландер: не удивлюсь, если Джокович возьмёт 21-й титул и больше никогда не выиграет ТБШ
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о перспективах первой ракетки мира серба Новака Джоковича взять 21-й титул турнира «Большого шлема» на грядущем US Open – 2021.
«Шанс взять календарный «Большой шлем» сделает его решительнее настолько, насколько это возможно. Если честно, я не удивлюсь, если он возьмёт титул на Открытом чемпионате США и больше никогда не выиграет на ТБШ. 21 титул – это тяжёлое бремя, календарный «Шлем» — увлекательный вызов, возможность сделать то, чего он сам от себя не ожидал. Именно благодаря этой возможности он и является основным фаворитом US Open», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
В первом круге US Open Джокович сыграет с 18-летним датчанином Хольгером Руне.
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