Виландер: не удивлюсь, если Джокович возьмёт 21-й титул и больше никогда не выиграет ТБШ

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о перспективах первой ракетки мира серба Новака Джоковича взять 21-й титул турнира «Большого шлема» на грядущем US Open – 2021.

«Шанс взять календарный «Большой шлем» сделает его решительнее настолько, насколько это возможно. Если честно, я не удивлюсь, если он возьмёт титул на Открытом чемпионате США и больше никогда не выиграет на ТБШ. 21 титул – это тяжёлое бремя, календарный «Шлем» — увлекательный вызов, возможность сделать то, чего он сам от себя не ожидал. Именно благодаря этой возможности он и является основным фаворитом US Open», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.

В первом круге US Open Джокович сыграет с 18-летним датчанином Хольгером Руне.