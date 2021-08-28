Виландер: провал на Играх не повлияет на Джоковича, но изменит мышление других игроков

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о будущей карьере первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
«Думаю, то, что произошло на Играх, никак не повлияет на Новака Джоковича. Но изменит мышление других игроков. Они будут думать: так, Карреньо-Буста в борьбе за медаль обыграл Джоковича, вау, это здорово, потому что испанец слабее тех же Зверева и Медведева. У Карреньо-Бусты нет хорошей подачи, но он всё же смог обыграть Джоковича.
Из 127 игроков в сетке, думаю, как минимум 70-80 теннисистов полагают, что у них есть шансы на победу в матче с Джоковичем. Но я не думаю, что для самого Новака это будет иметь большое значение. Однако у остальных игроков появился реальный шанс противостоять ему.
Думаю, Новаку будет очень сложно оставаться на вершине долгое время, потому что сейчас так много физически сильных теннисистов нового поколения – Циципас, Зверев, Медведев, Рублёв и Шаповалов. Они играют сложные матчи, любят рисковать, они агрессивнее и физически крупнее. Конечно, у них есть и минусы – они не так здорово двигаются и слабоваты психологически.
В дальнейшем будет интересно, Новак может отдать приоритеты грунту и траве, они станут самыми лёгкими покрытиями для него, потому что хард – любимое покрытие для всех в туре. Зато очень немногие умеют играть на грунте и уж тем более на траве», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
- 28 августа 2021
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
16:15
-
15:52
-
15:29
-
14:26
-
12:57
-
12:25
-
11:41
-
11:02
-
10:59
-
10:08
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
03:43
-
03:29
-
01:37
-
01:01
-
00:05
- 27 августа 2021
-
23:37
-
23:23
-
21:23
-
16:59
-
16:55
-
16:43
-
16:24
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
13:01
-
11:45
-
11:31
-
11:21