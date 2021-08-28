Виландер: провал на Играх не повлияет на Джоковича, но изменит мышление других игроков

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о будущей карьере первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Думаю, то, что произошло на Играх, никак не повлияет на Новака Джоковича. Но изменит мышление других игроков. Они будут думать: так, Карреньо-Буста в борьбе за медаль обыграл Джоковича, вау, это здорово, потому что испанец слабее тех же Зверева и Медведева. У Карреньо-Бусты нет хорошей подачи, но он всё же смог обыграть Джоковича.

Из 127 игроков в сетке, думаю, как минимум 70-80 теннисистов полагают, что у них есть шансы на победу в матче с Джоковичем. Но я не думаю, что для самого Новака это будет иметь большое значение. Однако у остальных игроков появился реальный шанс противостоять ему.

Думаю, Новаку будет очень сложно оставаться на вершине долгое время, потому что сейчас так много физически сильных теннисистов нового поколения – Циципас, Зверев, Медведев, Рублёв и Шаповалов. Они играют сложные матчи, любят рисковать, они агрессивнее и физически крупнее. Конечно, у них есть и минусы – они не так здорово двигаются и слабоваты психологически.

В дальнейшем будет интересно, Новак может отдать приоритеты грунту и траве, они станут самыми лёгкими покрытиями для него, потому что хард – любимое покрытие для всех в туре. Зато очень немногие умеют играть на грунте и уж тем более на траве», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.