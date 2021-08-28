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Белоруска Арина Соболенко назвала преимущества работы с психологом

Белоруска Арина Соболенко назвала преимущества работы с психологом
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о преимуществах работы со спортивным психологом. На грядущем US Open – 2021 Соболенко (2) в стартовом поединке сразится с Ниной Стоянович из Сербии.

«Я просто знаю, что у меня есть кто-то, кто поможет мне, когда бы я в этом не нуждалась. Например, когда я не могу уснуть и нужно с кем-то обсудить всё, что у меня на уме. Это очень помогает сконцентрироваться на себе, а не на том, что происходит вокруг», — приводит слова Соболенко пресс-служба US Open.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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