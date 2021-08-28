Зверев: мои собаки привилегированнее некоторых людей, они едят с нами с одного стола
Поделиться
Четвёртая ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал о роли собак в своей жизни.
Публикация доступна в «инстаграме» Александра Зверева.
«Мои собаки привилегированнее некоторых людей. Они едят с нами с одного стола. Мы кормим их из наших рук, в противном случае они просто отказываются есть», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.
Ранее Зверев завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде – 2020 в Токио (Япония), а также взял титул на «Мастерсе» в Цинциннати (США).
На Открытом чемпионате США — 2021, который пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября, Зверев посеян под четвёртым номером и в первом круге сразится с представителем США Сэмом Куэрри. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей.
Новость по темеАлександр Зверев: в будущем встречи молодых игроков в финалах ТБШ станут обычным делом
Комментарии
- 28 августа 2021
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
16:15
-
15:52
-
15:29
-
14:26
-
12:57
-
12:25
-
11:41
-
11:02
-
10:59
-
10:08
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
03:43
-
03:29
-
01:37
-
01:01
-
00:05
- 27 августа 2021
-
23:37
-
23:23
-
21:23
-
16:59
-
16:55
-
16:43
-
16:24
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
13:01
-
11:45
-
11:31
-
11:21
Партнерский контент