Зверев: мои собаки привилегированнее некоторых людей, они едят с нами с одного стола

Четвёртая ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал о роли собак в своей жизни.

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«Мои собаки привилегированнее некоторых людей. Они едят с нами с одного стола. Мы кормим их из наших рук, в противном случае они просто отказываются есть», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.

Ранее Зверев завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде – 2020 в Токио (Япония), а также взял титул на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

На Открытом чемпионате США — 2021, который пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября, Зверев посеян под четвёртым номером и в первом круге сразится с представителем США Сэмом Куэрри. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей.