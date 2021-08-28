Наоми Осака: было бы здорово быть похожей на робота-супермена

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что не умеет отделять игру в теннис от личных переживаний.

«Было бы неплохо, если бы на корте я находила убежище от личных проблем, но я так не умею. Вы могли видеть это ранее в моей карьере. Если что-то было не так в моей личной жизни, вы могли увидеть это по моей игре.

Было бы здорово, если бы я смогла провести эту черту и быть похожей на робота-супермена, который, выходя на корт, концентрируется только на теннисе, но я так не могу. Я думаю обо всём сразу. Вот почему для меня всё так запутанно», — приводит слова Осаки AFP.

В стартовом матче US Open 2021 защищающая титул Осака сыграет с чешкой Мари Боузковой.