Элина Свитолина завоевала титул в Чикаго, обыграв в финале Ализе Корне
Поделиться
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 250, который проходил в Чикаго. В решающем матче первая сеяная Свитолина нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Свитолина дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и использовала все шесть возможностей взять подачу соперницы. Корне подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.
Свитолина завоевала 16-й титул в карьере, первый в сезоне-2021. В ходе соревнований Свитолина обыграла француженок Клару Бюрель (LL), Фиону Ферро, Кристину Младенович (7) и шведку Ребекку Петерсон.
Турнир в Чикаго проводился впервые, его призовой фонд равнялся $ 235 238.
Комментарии
- 29 августа 2021
-
01:12
-
00:39
- 28 августа 2021
-
22:18
-
21:40
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
16:15
-
15:52
-
15:29
-
14:26
-
12:57
-
12:25
-
11:41
-
11:02
-
10:59
-
10:08
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
03:43
-
03:29
-
01:37
-
01:01
-
00:05
- 27 августа 2021
-
23:37
-
23:23
-
21:23
-
16:59
-
16:55
-
16:43
-
16:24
-
15:44
-
15:27
-
14:51
Партнерский контент