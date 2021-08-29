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Элина Свитолина завоевала титул в Чикаго, обыграв в финале Ализе Корне

Элина Свитолина завоевала титул в Чикаго, обыграв в финале Ализе Корне
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Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 250, который проходил в Чикаго. В решающем матче первая сеяная Свитолина нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Свитолина дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и использовала все шесть возможностей взять подачу соперницы. Корне подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Свитолина завоевала 16-й титул в карьере, первый в сезоне-2021. В ходе соревнований Свитолина обыграла француженок Клару Бюрель (LL), Фиону Ферро, Кристину Младенович (7) и шведку Ребекку Петерсон.

Турнир в Чикаго проводился впервые, его призовой фонд равнялся $ 235 238.

Чикаго-1. Финал
28 августа 2021, суббота. 22:10 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Ализе Корне
68
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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