Украинка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку обновлённого рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку в обновлённой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованного на сайте WTA. На шестое место переместилась американка Софья Кенин, ранее объявившая о пропуске US Open – 2021.

Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова сохранила 15-ю позицию. Варвара Грачёва поднялась на шесть позиций в рейтинге и стала 82-й ракеткой мира. Напомним, на турнире WTA-250 в Чикаго (США) Грачёва дошла до полуфинальной стадии.

Рейтинг WTA от 30 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10 185 очков,

2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 7010,

3 (2). Наоми Осака (Япония) – 6666,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5530,

5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5210,

6 (5). Софья Кенин (США) – 5030,

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4537,

8 (8). Ига Свёнтек (Польша) – 4461,

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4273,

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4210,

...15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3 420,

...27 (27). Дарья Касаткина (Россия) – 2 340,

...31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 040,

...34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1 866,

...52 (52). Людмила Самсонова (Россия) – 1 391,

...79 (78). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 004,

...82 (88). Варвара Грачёва (Россия) – 990,

...84 (83). Анна Блинкова (Россия) – 954,

89 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 895.