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Украинка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку обновлённого рейтинга WTA

Украинка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку обновлённого рейтинга WTA
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку в обновлённой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованного на сайте WTA. На шестое место переместилась американка Софья Кенин, ранее объявившая о пропуске US Open – 2021.

Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова сохранила 15-ю позицию. Варвара Грачёва поднялась на шесть позиций в рейтинге и стала 82-й ракеткой мира. Напомним, на турнире WTA-250 в Чикаго (США) Грачёва дошла до полуфинальной стадии.

Рейтинг WTA от 30 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10 185 очков,
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 7010,
3 (2). Наоми Осака (Япония) – 6666,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5530,
5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5210,
6 (5). Софья Кенин (США) – 5030,
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4537,
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) – 4461,
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4273,
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4210,
...15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3 420,
...27 (27). Дарья Касаткина (Россия) – 2 340,
...31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 040,
...34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1 866,
...52 (52). Людмила Самсонова (Россия) – 1 391,
...79 (78). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 004,
...82 (88). Варвара Грачёва (Россия) – 990,
...84 (83). Анна Блинкова (Россия) – 954,
89 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 895.

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