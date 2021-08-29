Элина Свитолина поделилась эмоциями после завоевания 16-го титула на уровне WTA

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась эмоциями после завоевания 16-го титула WTA в карьере. В финале турнира категории WTA-250 в Чикаго (США) Свитолина одержала победу над представительницей Франции Ализе Корне со счётом 7:5, 6:4.
«Это была хорошая неделя. Последние несколько дней условия были непростыми, поэтому я очень рада, что смогла завоевать здесь трофей. Это приятное чувство. Я приехала сюда, чтобы набраться уверенности, сыграть несколько хороших матчей, в конце концов, именно так и произошло. С нетерпением жду старта в Нью-Йорке.
Играть с Ализе всегда непросто, она отличный боец, возвращает практически все мячи, в таких условиях приходится бороться не только со своим оппонентом, но и с условиями, которые он создаёт. Интеллект должен работать по полной», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.
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