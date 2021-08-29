Арина Соболенко рассказала о целях на US Open

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о целях, которые ставит перед собой на Открытый чемпионат США.

«Цель как всегда состоит в том, чтобы выиграть титул. Думаю, у всех одна и та же цель. Но после Уимблдона я поняла, что мне не нужно думать о титуле, или о финале, или о выходе во вторую неделю. Я просто должна наслаждаться своей игрой в каждом матче и быть готовой к каждому поединку. Показывать свой уровень на корте и делать всё, что в моих силах. Вот и всё.

Это главное изменение. На Уимблдоне я дошла до полуфинала, так что надеюсь выступить ещё лучше», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

В первом круге US Open Соболенко сыграет с сербкой Ниной Стоянович.