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Карлович — о матче с Рублёвым на US Open: ему неудобен мой стиль, поэтому шансы будут

Карлович — о матче с Рублёвым на US Open: ему неудобен мой стиль, поэтому шансы будут
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223-я ракетка мира 42-летний хорват Иво Карлович поделился ожиданиями от матча первого круга US Open с пятым сеяным россиянином Андреем Рублёвым.

«Это потрясающе, потому что он отличный игрок, но мне всё равно кажется, что у меня будет шанс, если я всё сделаю правильно. Знаю, что ему, похоже, неудобен мой стиль игры, поэтому у меня будут шансы. Но мне, правда, нечего терять. Я просто постараюсь наслаждаться каждым моментом, а там посмотрим, что из этого получится.

Я всегда чувствовал, что у меня всё под контролем. Если настрой правильный, если я мотивирован и спокоен, то чувствую, что могу победить любого. С возрастом не всегда удаётся получать удовольствие от игры. Но у меня было время отдохнуть от соревнований, и сейчас я очень хорошо чувствую себя на корте», — приводит слова Карловича пресс-служба АТР.

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