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Аслан Карацев опустился на 25-ю строчку в рейтинге ATP

Аслан Карацев опустился на 25-ю строчку в рейтинге ATP
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В обновлённом рейтинге ATP от 30 августа российский теннисист Аслан Карацев опустился на 25-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую позицию.

Рейтинг АТР. 30 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9980.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 8240.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 6995.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6400.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4125.
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3580.
...25 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2109.
...28 (28). Карен Хачанов (Россия) — 2010.

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