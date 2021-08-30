Аслан Карацев опустился на 25-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 30 августа российский теннисист Аслан Карацев опустился на 25-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую позицию.



Рейтинг АТР. 30 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9980.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 8240.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815.

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 6995.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6400.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533.

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4125.

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3580.

...25 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2109.

...28 (28). Карен Хачанов (Россия) — 2010.