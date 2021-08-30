«Второе фото — до кофейка, третье — после». Касаткина показала снимки с Павлюченковой
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала совместные снимки с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Спортсменки сфотографировались на корте в Нью-Йорке, где сегодня, 30 августа, стартует Открытый чемпионат США.
«Королевы в Куинсе. Вторая фотка — до кофейка, третья — после кофейка», — подписала снимки Касаткина.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной
Первая ракетка России Павлюченкова, посеянная на US Open под 14-м номером, в первом круге сыграет с хозяйкой кортов Элисон Риске. Касаткина (25) стартует встречей с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.
Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она победила Викторию Азаренко из Беларуси со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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