42-летний соперник Рублёва по первому кругу US Open: ощущение, будто мне чуть за 30

42-летний хорватский теннисист Иво Карлович рассказал о планах на ближайшее будущее.
«Пройти квалификацию на Открытом чемпионате США — это огромный заряд уверенности, потому что в последний раз я выигрывал три матча подряд два года назад. В прошлом году я не участвовал в соревнованиях. После двух лет паузы я могу выиграть три матча подряд за три дня без выходных, это действительно отличный результат, потому что я знаю, что у меня есть подходящий игровой и физический уровни для побед.
Сейчас все ребята действительно хороши. Сегодняшняя конкуренция велика, и все знают, как играть на высоком уровне. Игроки даже под № 200 или № 300, не имеют большой разницы в уровне. Сложно играть с ними.
На этой неделе я действительно хорошо справился, и мне понравилось быть на корте. Но я должен решить, хочу ли возвращаться на «Челленджеры». Я бы сказал, что 50 на 50. Я ещё не знаю, я должен решить это после Открытого чемпионата США. Мне нужно подвести итоги, посмотреть, каков мой рейтинг и что я хочу сделать. Но ощущаю я себя на 30 лет», — приводит слова Карловича АТР.
Иво Карлович является вторым по возрасту квалифаером в Открытой эре. Старше него был только Мэл Андерсон, которому было 42 года, когда он прошёл квалификацию на Открытый чемпионат Австралии в декабре 1977 года.
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