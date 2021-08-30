Эшли Барти: матч со Звонарёвой — это вызов для опытного игрока

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, никогда не выходившая дальше четвёртого раунда на US Open, рассказала, чего ждёт от турнира в этом году.
«Каждый раз, когда мы играли здесь, в Нью-Йорке, я чувствовала, что выступала хорошо. Я просто не смогла преодолеть препятствие четвёртого раунда. По подготовке этот год ничем не отличается. Мы с командой стараемся делать правильные вещи с самого начала и стараемся сделать так, чтобы могли пройти на этом турнире как можно дальше. Но в спорте нет никаких гарантий. В теннисе также нет никаких гарантий. Я думаю, что все игроки находятся в несколько ином положении, чем в сентябре 2019 года, но я с нетерпением жду возможности задержаться здесь надолго.
К матчу с Верой Звонарёвой я должна быть готова заранее, и это здорово. Это хороший вызов для кого-то опытного, сыгравшего много больших матчей и действительно чувствующего себя комфортно здесь, в Нью-Йорке», — приводит слова Барти Тennisuptodate.com.
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