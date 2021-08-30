Маррей — о матче с Циципасом: хороший тест, чтобы понять уровень моей игры

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британец Энди Маррей, получивший уйалд-кард на US Open, поделился ожиданиями от матча первого круга с третьим сеяным греком Стефаносом Циципасом.



«Физически я в порядке с тех пор, как выступил на турнирах в Торонто и Уинстон-Сейлеме. У меня были возможности сыграть в матчах с лучшими теннисистами, но я не совсем ими воспользовался. Может быть, если бы я это сделал, я бы сидел здесь с немного другим настроением. Положительным моментом в последние несколько месяцев является то, что я мог тренироваться на корте. Я играл на тренировочном корте, готовился и делал всё, что хотел, с точки зрения практики, без ограничений в плане физики.

Это не самая простая жеребьёвка. Когда ты не посеян, могут произойти такие вещи. Это будет хороший, отличный тест для меня, чтобы увидеть, в каком состоянии находится моя игра, куда она продвинулась с момента моего приезда в Штаты. Зрители мне всегда помогали. Им нравятся люди, которые бьются, выкладываются полностью, демонстрируют свои эмоции и энергию на корте. Я думаю, что за эти годы здесь у меня была очень хорошая поддержка, так что я наслаждался ей», — приводит слова Маррея Тennis World USA.