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Лейвер: был бы очень рад пожать руку Джоковичу, если он соберёт календарный «Большой шлем»

Лейвер: был бы очень рад пожать руку Джоковичу, если он соберёт календарный «Большой шлем»
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Австралийский теннисист Род Лейвер, последний игрок собравший календарный «Большой шлем», поделился мнением, сможет ли серб Новак Джокович повторить это достижение.

«Я был бы очень рад пожать ему руку, если он сможет выиграть четыре „Шлема“. Я был бы рад, если бы он стал частью нашего „клуба“. Когда Дон Бадж выиграл календарный „Большой шлем“ в 1938 году, а я сделал это в 62-м, он сказал: „Мы здесь в особом клубе. В нём нас только двое“. Я никогда не говорил, что собираюсь собрать такой „Шлем“. Это бы означало большое давление. Джокович, я думаю, хочет поговорить об этом, но это может нанести вред. Он знает всех игроков, так что не должно быть никаких проблем. Я думаю, что давление — это единственное, с чем у Джоковича могут возникнуть проблемы», — приводит слова Лейвера Тennisuptodate.com.

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