Эшли Барти: 2020 год многое изменил в моей жизни

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти перед Открытым чемпионатом США прокомментировала своё выступление в текущем сезоне.



«2020 год? С этого момента многое изменилось в моей жизни и в мире. Несомненно, я разочарована тем, что не смогла сыграть в прошлом году, но это было связано с различными обстоятельствами. Хорошо вновь вернуться на корты, эта неделя будет захватывающей с болельщиками на трибунах. Не могу дождаться, когда начну играть.



Конечно, будет весело и приятно снова поиграть на этих кортах. В Цинциннати на прошлой неделе, вероятно, впервые за долгое время у нас было так много людей на стадионе. Условия игры? Они не очень отличаются от Цинциннати. Да, здесь немного больше влажности. В любом случае есть детали, над которыми нужно поработать, чтобы не покинуть турнир сразу. С моей командой мы много шутили о том, что происходило за пределами кортов. Вы должны уметь наслаждаться моментом и расслабляться.



У меня наконец-то всё стало хорошо. Думаю, что в конце года мы встретимся со всей моей командой, чтобы отпраздновать этот сезон в Австралии. Это будет один из тех годов, которые я всегда буду помнить», — приводит слова Барти Tennis World USA.

Новость по теме Эшли Барти: матч со Звонарёвой — это вызов для опытного игрока