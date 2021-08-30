Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиян на US Open — 2021

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, каких результатов ожидает от выступления российских спортсменов на Открытом чемпионате США.
«По мужской сетке у наших ребят неплохие шансы, чуть ниже среднего. У Медведева три щадящих круга должно быть. То, что Даня может встретиться с Рублёвым, это посмотрим, потому что Андрей должен ещё выиграть у Карловича. Что касается Аслана, у него тоже хорошая сетка, но его не должно заклинить. Хачанов должен заиграть по силе, но у него сразу выделяются два-три потенциально ровных матча», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Андрей Рублёв в первом круге сыграет с победителем квалификации. Даниил Медведев стартует на US Open матчем с французом Ришаром Гаске. 21-й сеяный Аслан Карацев в матче первого круга встретится с испанцем Хауме Мунаром. Первым соперником Карена Хачанова (25) стал теннисист из ЮАР Ллойд Джордж Харрис.
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