Грег Руседски: у Кирьоса таланта, может, даже больше, чем у Федерера и Макинроя

Экс четвёртая ракетка мира, канадский и британский теннисист Грег Руседски объяснил, что мешает австралийцу Нику Кирьосу стать чемпионом турниров «Большого шлема».

«Его проблема заключается в том, что он отвергает помощь тренеров. Он подражает примеру великого австралийского чемпиона Ллейтона Хьюитта. Но ведь у австралийских тренеров фантастическая система подготовки. Я ничего не могу посоветовать Нику. Он должен сам принимать решения, если хочет стать чемпионом. Но его больше интересуют скандалы и другая активность в соцсетях.

Он мог бы стать отличным игроком, но он просто не старается, а чем старше ты становишься, тем труднее тебе поддерживать высокий уровень. У Кирьоса столько же таланта, сколько у Федерера и Макинроя, а может, даже и больше. Но без ежедневной работы и целеустремлённости этот талант не имеет никакого значения», — приводит слова Руседски Talk Sport.