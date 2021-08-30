Грег Руседски: у Кирьоса таланта, может, даже больше, чем у Федерера и Макинроя

Экс четвёртая ракетка мира, канадский и британский теннисист Грег Руседски объяснил, что мешает австралийцу Нику Кирьосу стать чемпионом турниров «Большого шлема».
«Его проблема заключается в том, что он отвергает помощь тренеров. Он подражает примеру великого австралийского чемпиона Ллейтона Хьюитта. Но ведь у австралийских тренеров фантастическая система подготовки. Я ничего не могу посоветовать Нику. Он должен сам принимать решения, если хочет стать чемпионом. Но его больше интересуют скандалы и другая активность в соцсетях.
Он мог бы стать отличным игроком, но он просто не старается, а чем старше ты становишься, тем труднее тебе поддерживать высокий уровень. У Кирьоса столько же таланта, сколько у Федерера и Макинроя, а может, даже и больше. Но без ежедневной работы и целеустремлённости этот талант не имеет никакого значения», — приводит слова Руседски Talk Sport.
- 30 августа 2021
-
18:23
-
17:38
-
17:01
-
16:56
-
16:52
-
12:50
-
11:58
-
11:14
-
10:46
-
10:25
-
09:52
-
08:19
-
08:15
-
00:55
-
00:39
-
00:24
- 29 августа 2021
-
23:01
-
15:25
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:27
-
09:51
-
09:30
-
01:12
-
00:39
- 28 августа 2021
-
22:18
-
21:40
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
16:15
-
15:52
-
15:29
-
14:26