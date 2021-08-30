Медведев — седьмой в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов — 2021 по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых теннисистов на 2021 год. Отметим, что в рейтинге учитывались заработки игроков за последние 12 месяцев, то есть начиная с US Open — 2020.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер 16-й год подряд становится самым высокооплачиваемым игроком тура. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев находится на 7-й позиции рейтинга, в соревновательном 2021 году Медведев заработал $ 13,9 млн, из них $ 5,9 млн — это призовые деньги, а $ 8 млн заработаны вне корта.
Десятка самых высокооплачиваемых теннисистов на 2021 год
1. Роджер Федерер (Швейцария) – $ 90,6 млн
2. Наоми Осака (Япония) – $ 60,1 млн
3. Серена Уильямс (США) – $ 41,8 млн
4. Новак Джокович (Сербия) – $ 38 млн
5. Рафаэль Надаль (Испания) – $ 27 млн
6. Кей Нисикори (Япония) – $ 26 млн
7. Даниил Медведев (Россия) – $ 13,9 млн
8. Доминик Тим (Австрия) – $ 8,9 млн
9. Стефанос Циципас (Греция) – $ 8,1 млн
10. Эшли Барти (Австралия) – $ 5,8 млн
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