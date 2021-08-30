Медведев — седьмой в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов — 2021 по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых теннисистов на 2021 год. Отметим, что в рейтинге учитывались заработки игроков за последние 12 месяцев, то есть начиная с US Open — 2020.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер 16-й год подряд становится самым высокооплачиваемым игроком тура. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев находится на 7-й позиции рейтинга, в соревновательном 2021 году Медведев заработал $ 13,9 млн, из них $ 5,9 млн — это призовые деньги, а $ 8 млн заработаны вне корта.

Десятка самых высокооплачиваемых теннисистов на 2021 год

1. Роджер Федерер (Швейцария) – $ 90,6 млн

2. Наоми Осака (Япония) – $ 60,1 млн

3. Серена Уильямс (США) – $ 41,8 млн

4. Новак Джокович (Сербия) – $ 38 млн

5. Рафаэль Надаль (Испания) – $ 27 млн

6. Кей Нисикори (Япония) – $ 26 млн

7. Даниил Медведев (Россия) – $ 13,9 млн

8. Доминик Тим (Австрия) – $ 8,9 млн

9. Стефанос Циципас (Греция) – $ 8,1 млн

10. Эшли Барти (Австралия) – $ 5,8 млн