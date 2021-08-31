Доминик Тим рассказал, кто выиграет US Open — 2021, если не Новак Джокович

Действующий чемпион US Open австриец Доминик Тим ответил, кто выиграет текущий турнир, если не первая ракетка мира серб Новак Джокович. Тиму предоставили три варианта ответа — россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас.

«Медведев. Он дважды играл в финалах турниров «Большого шлема», и я по своему опыту могу сказать, что каждый такой финал, пусть и проигранный, даёт важный и ценный опыт», — сказал Тим в эфире Tennis Channel.

Медведев на US Open – 2021 посеян под вторым номером, в первом круге он сразится с представителем Франции Ришаром Гаске. Ранее Даниил взял титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и дошёл до полуфинала на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

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