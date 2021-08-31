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Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге US Open — 2021

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге US Open — 2021
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Стало известно, с кем седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сыграет во втором круге Открытого чемпионата США — 2021. Соперником Рублёва стал испанец Педро Мартинес-Портеро.

В матче первого круга Мартинес-Портеро в пяти сетах обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2. Поединок продлился 4 часа 17 минут. Испанец 15 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету представителя Австралии — 19 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.

US Open (м). 1-й круг
30 августа 2021, понедельник. 20:15 МСК
Педро Мартинес-Портеро
75
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 7 9 6 6
6 		6 6 7 2 2
             
Джеймс Дакворт
68
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
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