Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге US Open — 2021

Стало известно, с кем седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сыграет во втором круге Открытого чемпионата США — 2021. Соперником Рублёва стал испанец Педро Мартинес-Портеро.

В матче первого круга Мартинес-Портеро в пяти сетах обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2. Поединок продлился 4 часа 17 минут. Испанец 15 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету представителя Австралии — 19 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.