Виктория Азаренко с уверенной победы стартовала на US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга они одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой со счётом 6:4, 6:0.
Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут, за которые Азаренко сделала 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из брейк-пойнтов. На счету чешки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
В следующем круге Азаренко сыграет с победителем пары Ясмине Паолини (Италия) – Ярослава Шведова (Казахстан).
Отметим, Азаренко в прошлом году дошла до финала US Open, где проиграла представительнице Японии Наоми Осаке.
Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн.
- 31 августа 2021
-
02:16
-
02:02
-
01:51
-
01:48
-
00:45
-
00:22
- 30 августа 2021
-
22:10
-
21:55
-
21:41
-
20:49
-
20:15
-
19:38
-
18:23
-
17:38
-
17:01
-
16:56
-
16:52
-
12:50
-
11:58
-
11:14
-
10:46
-
10:25
-
09:52
-
08:19
-
08:15
-
00:55
-
00:39
-
00:24
- 29 августа 2021
-
23:01
-
15:25
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:27
-
09:51