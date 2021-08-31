Виктория Азаренко с уверенной победы стартовала на US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга они одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут, за которые Азаренко сделала 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из брейк-пойнтов. На счету чешки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В следующем круге Азаренко сыграет с победителем пары Ясмине Паолини (Италия) – Ярослава Шведова (Казахстан).

Отметим, Азаренко в прошлом году дошла до финала US Open, где проиграла представительнице Японии Наоми Осаке.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн.